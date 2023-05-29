الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنوك المصرية

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

يحرص الالآف من المواطنين المسافرين إلى الخارج على معرفة سعر الدولار، اليوم الإثنين، في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث حافظ سعر العملة الأمريكية على الاستقرار في ثاني أيام العمل في البنوك الإثنين 29 مايو، وسجلت أسعار الدولار بالبنك المركزي المصري نحو مبلغ 30.83 جنيه للشراء، وقيمة 30.93 للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم الاثنين في البنوك المصرية

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري طبق مؤشر جوجل، لكي يسجل نحو مبلغ 30.88 جنيه.

وتقدم «الدستور» سعر الدولار اليوم الإثنين 29 مايو 2023 في البنوك المصرية.


وهناك حالة من الاستقرار في سعر الدولار وذلك لأكثر من 3 شهور ونصف، وتأتي بالتزامن مع قرارات اجتماع البنك المركزي وهو الذي عقد بيوم الخميس قبل الماضي الموافق يوم 18 مايو، بتثبيت أسعار الفائدة، وهو يكون ثالث اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري الإثنين 29 مايو 2023

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 29 مايو في البنك الأهلي المصري

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري استقر عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في بنك مصر اليوم الإثنين 29 مايو 

سعر العملة الخضراء في بنك مصر ثبت عند 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 29 مايو في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي حافظ على استقراره عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 29 مايو في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بلغ قيمته 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 29 مايو بالمصرف العربي الدولي 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي حقق 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 29 مايو في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل نحو 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الإثنين 29 مايو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 29 مايو في بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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