الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.. وتباين اليورو والإسترلينى

سعر الدولار
سعر الدولار

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الإثنين بالبنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر"، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت 32.95 جنيه للشراء و33.14 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 33.06 جنيه للشراء، و33.24 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.07 جنيه للشراء، و33.18 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني 37.94 جنيه للشراء، و38.12 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل الإسترليني 38.07 جنيه للشراء، و38.24 جنيه للبيع .

أسعار صرف الجنيه الإسترلينى اليوم

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 38.06 جنيه للشراء و38.19 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 99.38 جنيه للشراء، و100.32 جنيه للبيع.

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