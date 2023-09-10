الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم الأحد 10 سبتمبر

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم الأحد وبداية التعاملات الأسبوعية، في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجارى الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، بجميع البنوك المصرية. 

 أسعار العملة الأوروبية بالنبوك اليوم 

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينًا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

في بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.88 جنيه للشراء و33.14 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.99 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.02 جنيه للشراء، 33.13 جنيه للبيع بجميع البنوك.

كما سجل الجنيه الإسترليني تباينًا في الشراء والبيع في البنوك المصرية اليوم الأحد.

في بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.28 جنيه للشراء و38.60 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.41 جنيه للشراء، و38.73 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.43 جنيه للشراء و38.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 10 /9 /2023 فى البنوك المصرية

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صعود أسعار الذهب عالميًا مع تراجع الدولار

أسعار العملات العربية بالبنوك المصرية 

وبالنسبة للعملات العربية بالبنوك اليوم، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.07 جنيه للشراء و100.03 جنيه للبيع، وفقًا لما أعلنه البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد.

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