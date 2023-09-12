الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف تفاصيل إنهاء حياة فتاة على يد شقيقها ببورسعيد

الفتاة
الفتاة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من الأهالي بوجود شخص ممسكًا بسكين عليها آثار دماء ومحاولتهم الإمساك به.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة عليه وضبطه وعُثر بحوزته على 2 سلاح أبيض "مطواة، سكين"، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته أقر بقتل شقيقته لخلافات بينهما واعتراضه على خطبتها ومعاملتها السيئة له، وتم العُثور على المجنى عليها داخل أحد العقارات بدائرة القسم وبها جرح ذبحي وطعني، وتم نقل جثمانها إلى المستشفى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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التحقيق مع المتهمين بخطف شخص في الدقهلية

كما تحقق النيابة العامة مع المتهمين بخطف شخص بالدقهلية، وكشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من ربة منزل مُقيمة بالقاهرة، بغياب زوجها (سائق) منذ فترة عقب مقابلته لشخصين بمنطقة المرج بالقاهرة، ولم تقم بالإبلاغ وأضافت تلقيها اتصالا هاتفيا من زوجها أخبرها خلاله بأنه مختطف ومحتجز بمخزن خردة كائن بدائرة المركز.

وبالفحص تبين قيام 3 أشخاص مقيمين بدائرة المركز بإحتجاز المتغيب بمخزن ملك أحدهم وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وضبط المتهمين، وتبين تواجد المجنى عليه بداخله مقيد بسلاسل حديدية وأقفال وبه سحجات متفرقة بالجسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقر اثنان منهم بسابقة قيام المجنى عليه بالنصب عليهما والتحصل منهما على مبلغ مالى بزعم تسهيل إجراءات تسفيرهما إلى إحدى الدول، إلا أنه لم يف بذلك أو رد المبلغ المالى فعقدا العزم على اقتياده واحتجازه للضغط عليه لإعادة المبلغ المالى، وتم استدراجه بالمنطقة محل إقامته لإنهاء ما بينهم من خلاف وعقب وصوله قاموا باقتياده بسيارة ربع نقل "ملك وقيادة أحدهم" واحتجازه بالمخزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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