الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاجل.. شهود عيان فى حادث ذبح فتاة بورسعيد: المتهم فصل رأسها عن جسدها

صورة من الواقعة
صورة من الواقعة

يقوم رجال مباحث بورسعيد، بمناقشة شهود العيان في واقعة ذبح فتاة بالمنطقة الثامنة.

وأوضح شهود العيان، أن المتهم قام بنحر الفتاة بسلاح أبيض حتى فصل رأسها عن جسدها، وبدأ يلوح بالسلاح تجاه المواطنين حتى لاذ بالفرار.

ويقوم رجال البحث الجنائي بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد خط سير المتهم وضبطه وتقديمه للمحاكمة.

وشهدت محافظة بورسعيد واقعة مأساوية، عقب ذبح فتاة في العقد الثاني من عمرها أمام المارة بالشارع.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية ببورسعيد، بلاغًا من الأهالي يفيد بنحر فتاة بجوار مسجد الحسين بالمنطقة الثامنه ببورسعيد.

علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين أن الفتاة تبلغ من العمر ١٩ سنة، وتم ذبحها على يد شاب تمكن من الهرب خشية من إمساك الأهالي به.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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