الخارجية: نقل 84 مصريًا من ضحايا إعصار ليبيا إلى أرض الوطن

تستمر وزارة الخارجية والقنصلية المصرية العامة ببنغازي في متابعة جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية إنه يتم التواصل والتنسيق على مدار الساعة مع الجهات المعنية بدولة ليبيا الشقيقة للوقوف على الأعداد النهائية للمصريين من ضحايا ومصابي الإعصار.

أرقام التواصل مع الخارجية وقنصلية مصر في بني غازي

في هذا الإطار، تنسق القنصلية المصرية في بنغازي مع السلطات الصحية والأمنية بمدينة درنة، والهلال الأحمر الليبي، بهدف حصر الأعداد الدقيقة للضحايا والمصابين المصريين، والعمل على إنقاذ الناجين وإيوائهم، رغم الظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الإنقاذ بسبب انهيار البنية التحتية.

وأسفرت الاتصالات عن التعرف على هوية 84 شخصًا من الضحايا المصريين وتم نقلهم جوًا إلى أرض الوطن.

وقامت القنصلية المصرية في بنغازي بتشكيل خلية أزمة فور وقوع الكارثة لمتابعة التداعيات بهدف تقديم الغوث العاجل للضحايا وأسرهم والدعم اللوجستي، وخصصت الرقم التالي للتواصل مع القنصلية المصرية:

(00218916816025).

غرفة لإدارة الأزمات في وزارة الخارجية

في ذات السياق، قامت وزارة الخارجية المصرية بتفعيل غرفة لإدارة الأزمة بالقطاع القنصلي لمتابعة الأوضاع على مدار الساعة، وخصصت رقم الهاتف التالي لاستقبال اتصالات أهالي الضحايا والمواطنين المصريين المتواجدين في دولة ليبيا لتقديم العون والدعم والإرشاد والإفادة بالمستجدات:

(01283176894)

ونعت وزارة الخارجية ببالغ الحزن والأسى أبناء الوطن، وتتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أي أعباء، وإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا ديارهم.