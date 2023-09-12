عاجل.. الخارجية: خط ساخن مع قنصليتنا فى بنى غازى لمتابعة تطورات أوضاع المصريين

بعد آثار العاصفة دانيال..

تتابع وزارة الخارجية على مدار الساعة الآثار المترتبة على الإعصار دانيال الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين.

خط ساخن لمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنه تم فتح خط ساخن للتواصل بين الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في بني غازي والتي تقوم بالتنسيق مع الجانب الليبي؛ للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة وجهود البحث والإنقاذ، وكذلك الحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية، في ضوء انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها.





وتابعت: "تأسف وزارة الخارجية لهذا المصاب الأليم، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ".

جسر جوي بين مصر وليبيا

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بإرسال كافة المساعدات الإغاثية اللازمة إلى ليبيا لمواجهة آثار العاصفة دانيال، وكذلك إلى المغرب لمواجهة آثار الزلزال المدمر.

ووصل وفد عسكري مصري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقاً لاحتياجاتها.

وانطلق جسر جوي بين مصر وليبيا لنقل الدعم اللوجستى، حيثبدأ بإيفاد 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية، و(25) طاقم إنقاذ مزودا بكافة المعدات الفنية اللازمة، إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبى للشهداء والمصابين.