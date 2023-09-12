الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المغربي..

سامح شكرى: مصر تتضامن مع المغرب فى مواجهة آثار الزلزال المدمر

شكري يتصل بوزير الخارجية
شكري يتصل بوزير الخارجية المغربي

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج بالمملكة المغربية.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري أعرب، خلال الاتصال، عن خالص التعازي والمواساة من جانب مصر إلى المملكة المغربية الشقيقة، قيادة وشعباً، إثر الزلزال الذي ضرب بعض المدن بالمغرب، وما أسفر عنه من سقوط المئات من الضحايا والمصابين.

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وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري أعاد التأكيد على دعم مصر وتضامنها الكامل مع المغرب في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به، وهو ما أكدت عليه جميع ردود الأفعال المصرية الرسمية والشعبية.

وأوضح أبوزيد أن الوزير المغربي عبر عن عميق امتنان وتقدير جلالة الملك محمد السادس لمساندة وتضامن شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم، مقدراً قرار مصر إعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام تضامناً مع المغرب.

مصر تعلن الحداد 3 أيام

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا. 

وتقرر إعلان الحداد ثلاثة أيام في مصر تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

ووجه الرئيس السيسي، القوات المسلحة، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا والمغرب. 

وشملت توجيهات الرئيس السيسي تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية. 

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