الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جمعية الصليب الأحمر الكورية تقدم 112 ألف دولار لدعم المغرب بعد الزلزال

زلزال المغرب
زلزال المغرب

قالت جمعية الصليب الأحمر الكورية الجنوبية، اليوم، إنها قررت تقديم دعم عاجل قدره 100 ألف فرانك سويسري (112 ألف دولار أمريكي) إلى المغرب، وتنظيم فعالية لجمع التبرعات في البلاد.

وأوضحت الجمعية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن التبرعات التي سيتم جمعها من خلال الجمعية الكورية عبر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والهلال الأحمر المغربي ستستخدم في أنشطة المساعدات الإنسانية.

يذكر أن زلزالا بقوة 6.8 درجة ضرب المناطق القريبة من مدينة مراكش التاريخية بالمغرب في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما أسفر عن مصرع أكثر من ألفي شخص وفقا لوسائل الإعلام.

البحث جار عن المفقودين

انضمت فرق المساعدات والإنقاذ الأجنبية، اليوم الإثنين، للمساعدة في الجهود المستمرة للعثور على أي ناجين متبقين في المناطق المتضررة من  زلزال المغرب.

وقالت السلطات المغربية إنها "استجابت بشكل إيجابي" لعروض المساعدة التي قدمتها فرق البحث والإنقاذ الأجنبية، القادمة من إسبانيا وقطر وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة، لكنها لم تقبل بعد عروض المساعدة الأخرى من دول أخرى على الرغم من الطبيعة العاجلة للكارثة.

وعرضت تركيا، التي تعرضت لزلزال مدمر في فبراير الماضي، فرق الاستجابة للطوارئ والمساعدات للشعب المغربي، وقال رئيسها، رجب طيب أردوغان، إنها ستساعد "بكل الوسائل" إذا قبلت الرباط العرض، حسب صحيفة الجارديان.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام قمة مجموعة العشرين في نيودلهي إن فرنسا مستعدة لتقديم مساعدات فورية.

وقالت وزارة الدفاع الإسبانية في بيان لها، إن إسبانيا أرسلت 86 من رجال الإنقاذ وثمانية كلاب بحث إلى المغرب "للمساعدة في البحث وإنقاذ الناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب الدولة المجاورة لنا".
وغادرت طائرة مساعدات قطرية، مساء الأحد، قاعدة العديد الجوية خارج الدوحة، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وشكر العاهل المغربي الملك محمد السادس الدول الأجنبية على عروض المساعدة التي قدمتها خلال جلسة إدارة الكوارث مع وزارة الداخلية في البلاد، في حين أضافت وكالة الأنباء الرسمية أن "السلطات المغربية أجرت تقييمًا دقيقًا للاحتياجات على الأرض، نظرًا لحقيقة أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية".

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