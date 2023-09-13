ما سبب سقوط مزيد من الضحايا فى ليبيا؟.. وزير سابق يكشف

تحدث وزير الاقتصاد الليبي السابق سلامة الغويل، عن أسباب سقوط المزيد من الضحايا في ليبيا جرّاء الإعصار دانيال، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي عدم وجود الثقافة المجتمعية اللازمة في التعامل مع مثل هذه الكوارث.

وقال وزير الاقتصاد الليبي السابق في حديثه مع قناة "القاهرة الإخبارية" إن البنية التحتية وثقافة الدولة في الحفاظ على المواطنين في هذه الظروف من أهم أسباب وقوع المزيد من الضحايا في ليبيا أيضًا.

وزير الاقتصاد الليبي السابق: عدم الأخذ بالأسباب أدى لتفاقم الأزمة في ليبيا

وأضاف: "عندما لا تأخذ بالأسباب فيما يخص صيانة السدود وكذلك السماح بالبناء العمراني بالقرب من مناطق الخطر كما هو الحال في مدينة درنة كلها أسباب أدت إلى تفاقم الأزمة في ليبيا".

وأكد أن المشهد في ليبيا صعب جدًا، لكن ما يعزينا إرادة المواطنين الليبيين والإرادة السياسية في تخطي هذه الكارثة، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا سباقة وهي صاحبة البداية في دعم ليبيا.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مشكورًا أوفد مختصين ونكس الأعلام ودعّم الشعب الليبي بشكل كبير، مضيفًا: "كذلك الدول العربية الأخرى دعمت ليبيا مثل الجزائر والإمارات والعديد من الدول العربية والإسلامية".