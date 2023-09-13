تحذيرات من تعرض ليبيا لكارثة وبائية بسبب تحلل جثث الضحايا

تحدث محمد سعيد الورفلي، الناطق باسم الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، عن الوضع الصحي في ليبيا بعد الإعصار الذي تعرضت له البلاد وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.

وشدد الورفلي خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" على أهمية انتشال الجثث بسرعة حتى لا تتحول الكارثة في ليبيا من طبيعية مناخية إلى كارثة وبائية، بسبب تحلل الجثث.

القوات المسلحة الليبية تكثف جهودها لإنقاذ المصابين وانتشال جثث الضحايا

وقال الناطق باسم الهيئة الليبية للإغاثة إن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية نقلت معظم العسكريين لمركز الكارثة؛ للمشاركة في سرعة انتشال جثث الضحايا، لأن هذا الأمر لا بد أن يتم بشكل سريع.

وتابع: "الشمس ستؤدي بالتأكيد إلى تعفن هذه الجثث لذلك القيادة العامة وزعت عددًا كبيرًا من أفراد القوات المسلحة الليبية لانتشال الجثث ومساعدة العالقين تحت الأنقاض".

ووجه الناطق باسم هيئة الإغاثة الليبية الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها في دعم الشعب الليبي من خلال القوات المسلحة المصرية، مضيفًا: "كل القوات تعمل على انتشال الجثث من على شاطئ البحر أو من الأماكن التي غمرتها المياه".