الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لماذا أرسلت مصر حاملة الطائرات "الميسترال" لدعم وإغاثة ليبيا؟.. الرئيس السيسى يوضح

دعم وإغاثة ليبيا
دعم وإغاثة ليبيا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تتابع الموقف في ليبيا، مشيرًا إلى أنه مع انتشال جثمان أي مصري في ليبيا سيتم التحرك من أجل نقله إلى ذويه في مصر.

وأضاف، خلال كلمته، أنه سيتم توجيه كامل أوجه الرعاية الطبية للمصابين جراء السيل في ليبيا.

وقال: "إحنا قصدنا نبعت حاملة الطائرات الميسترال، وهي معدة قادرة على أن تدير أزمة بدون أن تكون عبئًا على الدولة المضيفة، وأتمنى نقدم لأشقائنا في ليبيا الدعم ونتمنى لهم أن يتجاوزوا الأزمة الكبيرة".

عبد الفتاح السيسي حاملة الطائرات الميسترال ليبيا السيل في ليبيا

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