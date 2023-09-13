تاريخ من الدعم.. مصر تمد يد العون للعرب فى مختلف أزماتهم

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" الدعم المصري الذي لا ينقطع أبدًا في المحن والأزمات التي تعصف بالدول العربية، وهنا تبدو الثوابث المصرية جلية التي تتأكد مع كل أزمة تقع فيها دولة عربية.

وقالت رغدة أبو ليلة مذيعة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك العديد من المواقف التي كانت فيها القاهرة سندًا حقيقيًا، فبعد وقوع زلزال المغرب وعاصفة ليبيا كانت مصر في مقدمة البلدان، التي تقدم يد العون على الأرض.

أكدت مصر تضامنها الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في كلا البلدين، بينما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة بتقديم جميع أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين في ليبيا والمغرب، كما أعلنت مصر حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام؛ تضامنًا مع ضحايا الكارثة الإنسانية.

مصر تمد يد العون لجميع الدول العربية

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تمد فيها مصر حكومة وشعبًا يد العون لأشقائها، فعندما وقع زلزال سوريا سارعت مصر بإصدار توجيه تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة الإغاثية الممكنة قبل أن ترسل طائرات وسفنًا محملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية والطبية العاجلة؛ لدعم جهود مواجهة تداعيات الزلزال وتقديم الإغاثة للمتضررين.

كما أيدت مصر يد العون للبنان عام 2022 بإرسال عشرات الأطنان من اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة لمكافحة الكوليرا، وقبلها بعامين كان إطلاق الجسر الجوي المصري لتقديم الإغاثة الطبية والغذائية، ثم إعادة الإعمار في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.

أيضًا كان لغزة نصيبًا كبيرًا من الدعم المصري، حيث شهدت مناسبات عدة إرسال قوافل إغاثة كان أضخمها في عام 2021، فبعد نجاح القاهرة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين أرسلت مصر قافلة تضمنت 130 شاحنة عملاقة محملة بمواد غذائية وأدوية وملابس وأجهزة كهربائية.

كذلك وقفت مصر مع الشعب السوداني ولم تتركه وحيدًا في مواجهة أي أزمة، ولعل الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان جسدت هذا التآخي، حينما فتحت مصر معابرها الحدودية أمام القادمين من السودان إلى بلدهم الثاني، وقدمت لهم جميع أشكال الدعم.