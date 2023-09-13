مسئول مغربى: لم نرصد أضرارًا بيئية بالغة جرّاء الزلزال

كشف مدير مركز البيئة المغربي محمد بنعبو، آخر تطورات أضرار الزلزال المدمر الذي تعرض له المغرب، مشيرًا إلى أن الزلزال سبب العديد من الأضرار سواء في الأرواح والممتلكات.

وقال مدير مركز البيئة المغربي في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه لم يتم تسجيل أضرار بيئية بالغة بسبب زلزال المغرب باستثناء نفوق بعض المواشي والحيوانات التي تأثرت من الزلزال.

السلطات المغربية تسرع من عملية انتشال الجثث من تحت الأنقاض

وأكد أن السلطات المغربية تسرع من عملية انتشال الجثث من تحت الأنقاض، وإنقاذ الذين ما زالوا على قيد الحياة، موضحًا أنه يتم جمع الحيوانات النافقة ودفنها في حفر كبيرة لتجنب أي أضرار.

وأضاف: الزلزال حدث في قلب جبال الأطلس وهي مناطق قروية تُعرف بهشاشة بنيتها التحتية وبناياتها، وهي مناطق تستعمل حفرًا جماعية للصرف الصحي، وتعتمد على الآبار والثقوب المائية من أجل الماء.

وأشار إلى أن هذا الزلزال لو حدث في مدينة كبيرة في المغرب الأمر كان سيكون أصعب بكثير.