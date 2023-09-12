الهلال الأحمر المصرى يطلق حملة لمساعدة الشعب المغربى

أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري، حملة "قلوبنا مع المغرب" لدعم الأسر المتضررة من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية، وأدى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية عديدة للبنية التحتية بمنطقة الحوز، وذلك من خلال الاتصال على رقم 15322 أو أونلاين عن طريق الهلال الأحمر.

دعم مصري في النكبات والكوارث

وأكدت الهلال الأحمر على مد يد العون لدول العالم باعتباره عضو في الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمرعند وقوع النكبات والكوارث بهدف مساعدة الشعوب المنكوبة.

ويضع الهلال الأحمر المصري خطة تفصيلية لمواجهة الكوارث تستهدف الكوارث المحتملة، والأماكن الأكثر عُرْضَةٌ لها، حيث يتمتع بعضوية اللجنة العليا للدفاع المدني واللجان الفرعية بالمحافظات فإن الخطة الموضوعة لابد أن تتماشى مع الخطة العامة للدولة.

ويعتمد تنفيذ خطة الهلال الأحمر على عدد من المحاور هي:

-إنشاء نوادي شباب تابعة للهلال الأحمر المصري تقدم أنشطة رياضية وتثقيفية وترفيهية بحيث تكون أماكن جذب للشباب، وتشكّل هذه الأندية من بين أعضائها فرقًا للإغاثة والإسعاف الأولى.

-نشر فكرة التطوع بين أفراد المجتمع عموماً لمواجهة الطوارئ والكوارث، وتدريبهم على كيفية تقديم الخدمات وتنسيق العمل لإمكان الاستفادة منهم بعد إعدادهم.

-تقديم برامج تدريبية دورية للعاملين بالهلال وأعضائه ومتطوعيه ولقطاعات مختلفة من المجتمع لنشر وتقوية الوعى بالقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وعمليات الإغاثة وكيفية مواجهتها وسرعة الاستجابة لها.

-توعية الفئات المستهدفة وتعميق الوعى لدى المجتمع بالمخاطر المحتملة من الكوارث للحد من خطورتها.

-توفير قاعدة بيانات لهؤلاء الأعضاء والمتطوعين والشباب وكيفية الاتصال بهم، مع مراعاة تحديث البيانات، وتنفيذ برامج تنشيطية في مجالات التدريب المختلفة.

توفير مهمات الإغاثة المختلفة وتوزيع أماكن تخزينها جغرافياً مع مراعاة المناطق الأكثر عرضه للكوارث.

-تعزيز وسائل النقل في المركز العام والفروع لسرعة الاستجابة لمواجهة أي كارثة.

-تعزيز وسائل الاتصال بين المركز العام للجمعية وبين الفروع والشعب (تليفونات- فاكسات- بريد إلكتروني...).

-تشجيع التبرع بالدم حيث يمتلك الهلال الأحمر المصري ستة بنوك دم تم تزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تضمن سلامة الدم، وهذه البنوك على أهبة الاستعداد للعمل 24 ساعة عند الكوارث.

