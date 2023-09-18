عائلات تحت الأنقاض.. "الإسعاف الليبى" يكشف سر صعوبة تحديد أعداد ضحايا العاصفة

قال أسامة علي، المتحدث باسم الإسعاف والطوارئ الليبية، إنه تم نقل 1030 جثمانًا من ضحايا العاصفة دانيال، مشيرًا إلى أنه تم انتشال 206 جثث مؤخرًا.

وأضاف في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن هناك الكثير من الخدمات التي تقدم من الفرق الدولية مثل الفرق المصرية التي نعول عليها كثيرًا في مثل هذه الأمور.

معوقات واجهت فرق الإنقاذ

وأكد أن أهم المعوقات في ليبيا هى الطرقات وانقسامها ومشكلة البحر الذي أصبح معضلة في عمليات الانتشال والكثير من الجثث مازالت في البحر وكل فرق الانقاذ تعمل في الجانب الشرقي من ليبيا.

وتابع، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد حصر بإجمالي أعداد المصابين والضحايا، لأن المدينة من 2010 لم يتم عمل تعداد سكاني لها، مُشيرًا إلى أن هناك عائلات كاملة مختفية تحت الأنقاض يتم البحث عنها.