انتهاء التبريد.. نشوب حريق في شقة سكنية بحلوان

شبّ حريق في أحد الشقق السكنية بـ منطقة حلوان جنوب القاهرة اليوم وانتقل رجال الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمكان الحريق، وقاموا بالتدخل السريع والسيطرة عليه فورا، ومنع كرات اللهب من الامتداد للشقق المجاورة، ثم قاموا بإجراء عمليات التبريد اللازمة لمنع تجدد نشوب الحريق.

تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحريق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حلوان على الفور تم إخطار مدير أمن القاهرة الذي وجه بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

تم تشكيل لجنة لتحديد الخسائر، والعمل على كشف سبب نشوب الحريق.

طرق الوقاية من الحرائق

وحددت إدارة الحماية المدنية، العديد من الطرق للوقاية من الحرائق، حيث تشهد العديد من الشقق السكنية حوادث حرائق ناتجة عن تماس كهربائي، وذلك بسبب استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية بكثرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ولتجنب حدوث هذه الحوادث، يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتفادي حدوث أي حريق. ومن بين إجراءات الوقاية من حرائق التماس الكهربائي:

تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية

لا توصل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار الكهربى

عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله

الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق

لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز