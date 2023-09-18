ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق كافيه بالمعادى

باشرت نيابة المعادى الجزئية التحقيق في واقعة نشوب حريق داخل كافية، وأمرت بندب الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق، وانتظار الخبراء لبيان اتباع وسائل السلامة والأمان من عدمه، كما أمرت باستدعاء مالك الكافيه والعاملين به لسؤالهم حول الواقعة.

ونشب حريق في كافيه داخل عقار مكون من 6 طوابق في المعادي، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 6 طوابق، والحريق داخل كافيه بالدور الأرضي، في شارع ٧٧ دائرة قسم شرطة المعادى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وحاصرت قوات الإطفاء كرات اللهب وتم منع خطر الامتداد إلى المجاورات، والسيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع خسائر بشرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

اعترافات عامل رخام وآخر قتلا سائقًا فى المعادى

أدلى عامل رخام وسائق، متورطان في قتل سائق ودفنه بمنطقة صحراوية بالمعادي، باعترافات تفصيلية أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة.

وقال المتهمان إنهما كانا يقفان على أول الطريق وخططا لسرقة أي سائق، ولكن القدر ساق القتيل في طريقهما وركبا معه بنية توصيلهما لمكان معين يمر من على منطقة صحراوية، وفي وسط تلك المنطقة استغلا هدوئها وطلبا منه النزول من السيارة والتدلي خارجًا، لكنه رفض.

وتابع المتهمان أنها عقب ذلك هدداه بسلاح أبيض حتى خرج من السيارة، ولكنه حاول مقاومتهما، فتعديا عليه بالضرب وقتلاه وتخلصا من جثته بدفنها في مدق جبلي بالصحراء، ووضعا عليه حجارة لإخفاء جريمتهما، وسرقا السيارة وفرا هاربين حتى تم ضبطهما.

قرارات النيابة العامة

كانت أمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة المتوفى، وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وتفريغها وإعداد تقرير حولها.

مناظرة النيابة جثة السائق

كشفت مناظرة جثة المجني عليه، التي أجرتها النيابة العامة، عن أنها لشاب في العقد الرابع من العمر، بها طعنات نافذة متفرقة في الجسم، مما أسفر عن وجود تهتكات في الصدر والبطن أدى لنزيف دموي شديد أوقف أجهزة الجسم الحيوية عن العمل وسبب هبوطا في الدورة الدموية وأدى للوفاة، كما تبين وجود آثار للتراب والتعفن نتيجة لدفن الجثة.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استقلا سيارة أجرة مع سائق، ولكنهما كانا يخططان لسرقة السيارة، واستدرجاه لمنطقة صحراوية وهناك تعديا عليه بالضرب بسلاح أبيض ومزقا جسده ودفنا جثته عقب إخراجه من السيارة في منطقة صحراوية وفرا هاربين حتى تم ضبطهما.

تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية التحقيق في واقعة قتل عامل رخام وسائق آخر لسرقته ودفنه في منطقة صحراوية، بمنطقة شق الثعبان بالمعادي.