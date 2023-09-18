إخماد 4 حرائق فى استديو وشركة أدوية وشقة بالجيزة

سيطر رجال الإطفاء بالجيزة على 4 حرائق سجلتها بلاغات مختلفة ولم يسفر أي منها عن إصابات أو خسائر بالأرواح.

السيطرة على حريق اشتعل باستديو في العجوزة دون إصابات

اشتعل حريق باستديو في العجوزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماده دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بمحل استديو في العجوزة.

توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك الاستديو، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، بالإضافة إلى إجراء معاينة لحصر الخسائر والتلفيات الناتجة عنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بفيصل

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع محمد عاطف بمنطقة فيصل ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

السيطرة على حريق كشك بيع عصائر بمدينة 6 أكتوبر

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل كشك بيع عصائر ومشروبات بمجمع ملاعب الحصرى بمدينة 6 أكتوبر ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كشك فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

السيطرة على حريق داخل شركة أدوية بمدينة 6 أكتوبر

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شركة أدوية بالمنطقة الصناعية الثانية فى مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شركة أدوية بمدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.