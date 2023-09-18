الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إنقاذ شاب احتجز بمصعد.. وإصابة 6 فى حادث على طريق الفيوم

الحماية المدنية
الحماية المدنية

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا باحتجاز شاب في مصعد “أسانسير” ووقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم الصحراوي ونشوب حريق في شقة بمنطقة أرض اللواء. 

وأنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة شخصا احتجز داخل مصعد عقار، وتمت مساعدته على الخروج دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شخصا للاحتجاز داخل مصعد عقار، بشارع ربيع الجيزي.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم إنقاذ الشخص المحتجز داخل المصعد دون إصابات. 

واستمع رجال المباحث لأقواله، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة أرض اللواء

 

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع أحمد خطاب بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى أرض اللواء، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

 

إصابة 6 فى انقلاب سوزوكى بطريق الفيوم 

 

أصيب 6 بسبب حادث انقلاب سيارة سوزوكى أعلى طريق الفيوم الصحراوي، ونقلوا إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى طريق الفيوم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتجت عن ذلك إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

الحماية المدنية اسانسير النجدة الجيزة حريق انقلاب سيارة

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