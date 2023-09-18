الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتظام الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الإثنين

حملات مرورية
حملات مرورية

انتظمت الحركة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، مع وجود سيولة في الذروة الصباحية، وسط انتشار أمني مكثف على الطرق؛ لمتابعة حركة سير السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والطرق الرئيسية والكباري والميادين، وتقليل أي كثافات مرورية، ورفع أي معوقات تؤثر على الحركة المرورية.

الحالة المرورية بالقاهرة  

ظهرت حالة من السيولة المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة نسبية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

و ظهرت سيولة نسبية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

كما ظهرت سيولة نسبية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

وكثفت الإدارة العامة للمرور في محافظتي القاهرة والجيزة من سيارات الإغاثة المرورية على جميع الطرق والمحاور الرئيسية، لمساعدة قائدي السيارات في حال تعطلت سياراتهم بالطريق.

وأطلقت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة وموسعة، لرصد جميع المُخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة بالشوارع، بالتنسيق مع أحياء المحافظة، وبالتعاون مع أجهزة الأمن وشرطة المرور المرافق وممثلي الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

شوارع وميادين القاهرة والجيزة الانتظام في الحركة المرورية السيولة المرورية الإدارة العامة للمرور

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