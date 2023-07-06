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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق تسبب فى إصابة عسكرى مرور و3 آخرين أثناء محاولته الهروب

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتسبب في إصابة 3 أشخاص وعسكري مرور، وذلك أثناء محاولته الهروب من عسكرى المرور لعدم حيازته رخصة قيادة بمنطقة القطامية.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم والكشف الطبي على المتهم لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وقال شهود العيان أمام جهات التحقيق، إنهم شاهدوا سيارة ميكروباص مسرعة  تأتي، وعسكري المرور معلق بشباكها والسائق يترنح يمين وشمال، محاولاً إسقاط عسكري المرور المعلق بأحد شبابيك السيارة إلى أن سقط العسكري أسفل عجلات الميكروباص والسائق مستمر في الهروب حتى بدأ الركاب في التساقط واحد تلو الآخر من باب  السيارة وتمكن الأهالي من إيقافه والقبض عليه.

والبداية عندما تمكن الأهالى بمنطقة القطامية من ضبط سائق تسبب في إصابة ٣ أشخاص وعسكري مرور وذلك أثناء محاولته الهروب من عسكرى المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أسفل عجلات الأهالي التحريات التحقيق التساقط الجديدة

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