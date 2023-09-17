إخماد حريق منزل فى البدرشين.. وإصابة 3 فى الجيزة

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق منزل بمنطقة البدرشين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

تولت النيابة العامة التحقيق وقررت ندب الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان ملابساته.

إصابة 3 في حادثين بالجيزة

أصيب 2 في حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوي الصف، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق أطفيح تجاه الصف، وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي بمنطقة الصف بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

كما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بمنطقة حدائق أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية فى الطريق فى حدائق أكتوبر مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.