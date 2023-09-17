السيطرة على حريق محدود بمقر الإدارة الصحية.. ومصرع مواطن فى حادث بالأقصر

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق محدود نشب فى مبنى الإدارة الصحية بمدينة إسنا، قبل امتداده لباقى المبنى، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بداية تفاصيل الواقعة عندنا تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من مسئولى الإدارة الصحية فى مدينة إسنا، يفيد بنشوب حريق محدود فى أحد أجزاء المبنى، وانتقلت سيارتا إطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الوضع، ونجح رجال الإطفاء فى السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى المبنى، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع شخص إثر انقلاب دراجته البخارية بوسط مدينة الأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية يقودها مواطن يعمل بهيئة الإسعاف لدى عودته من عمله لمنزله، وذلك أمام بنزينة الطوايع بإسنا، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية لعرضه على الطب الشرعى لحين تسليمه لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية يقودها "الحسينى . أ . ف" 51 سنة يعمل مسعفًا فى هيئة إسعاف الأقصر، وذلك لدى عودته من العمل فى طريقه لمنزله، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية لعرضه على الطب الشرعى لحين تسليمه لذويه، حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.