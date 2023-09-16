إصابة سائق في انقلاب تريلا على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

وقع حادث انقلاب سيارة تريلا أمام قرية الفردان على طريق الإسماعيلية بورسعيد، أسفرت عن إصابة السائق بكدمات وسحجات وكسور وجروح، وتم نقل السائق المصاب إلى المستشفى لإسعافه ورعايته طبيا.

البداية بتلقي مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغا بانقلاب سيارة تريلا بمدخل اليوترن الشمالي لقرية الفردان طريق الإسماعيلية بورسعيد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مصعب البدراوي مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة سائق السيارة.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بالاشتراك مع رجال المرور من رفع السيارة من على الطريق وإعادة الحركة المرورية.