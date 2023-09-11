12 مصابا في حادث انقلاب سيارة أجرة أعلى الطريق الأوسطي

أصيب صباح اليوم الاثنين 12 شخصا بجروح بالغة وكسور، وذلك في انقلاب سيارة أجرة أعلى الطريق الأوسطي باتجاه محور محمد نجيب، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

وعززت هيئة الإسعاف بـ5 سيارات لمكان الحادث لنقل المصابين لأقرب مستشفى، وتم توزيع المصابين على مستشفى مايو ومستشفى آخر وانتقلت الأجهزة الأمنية لفرض كاردون أمنى ولتيسير حركة المرور.

وأمرت النيابة العامة بالاستعلام عن حالة المصابين ومعاينة الحادث لبيان الأسباب وانتداب المعمل الجنائي لبيان الأسباب والتحفظ على السائق وعرضه على الطب الشرعى لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة القاهرة الجديدة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق مصر السويس الصحراوي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبيّن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص و جري نقل 3 من المصابين إلي مستشفي بدر لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إصابة 7 في انقلاب سيارة بطريق أسيوط

كما أُصيب 7 مواطنين إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي شهد وقوع حادثة انقلاب سيارة ملاكي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 7 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.