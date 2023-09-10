الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 10 أشخاص جراء انقلاب سيارة ربع نقل بالقاهرة

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الروبيكى بمدينة بدر بالقاهرة . 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود ضحايا ومصابين أمام مبنى صبحى حسين بطريق الروبيكى بمدينة بدر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة.

ونتج عن الحادث وفاة شخصين إصابة 8 آخرين وجري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انقلاب سيارة طريق الروبيكي مدينة بدر بالقاهرة حادث مرورى مبنى صبحى حسين الأجهزة الأمنية

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