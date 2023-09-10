بينهم رضيع وحامل.. ننشر أسماء مصابي حادث قرية المحاميد بأسوان

ارتفع عدد مصابي حادث تصادم بين سيارتين بقرية المحاميد شمال أسوان، مساء الأحد، لـ16 مصابًا بينهم أطفال صغيرة ورضيع.

بيانات المصابين

وتوصلت "الدستور" إلى أسماء المصابين وهم: أبوبكر عثمان متولي، 39 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، ويوسف صموئيل بطرس، 50 سنة، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، وياسر محمد سليمان، 27 سنة، وإصابته اشتباه بالقدم الأيسر، و احمد مرعي ثابت، 5 شهور، وإصابته كدمات وسحاجات بالجسم، وفاطمة مرعي ثابت، 4 سنوات، وإصابتها كدمات متفرقه بالجسم، و صادق محمد صادق، 28سنة، وإصابته اشتباه كسر بالضلوع، وراشد أحمد عثمان، عمره 47 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، ونجاح عبده محمد حسن، عمرها 64 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالضلوع وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب كلاً من أحمد عبدالسلام علوان، 29 سنة، وإصابته كدمات متفرقه بالجسم، و هويدا حسن إبراهيم، 45 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وأحمد محمد عبدالرحيم، 30 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وعارف عبده إبراهيم، 48 سنة، وإصابته جرح قطعي بالجبهة وباخوم نسيم سيفان، 47 سنة، وإصابته كدمات متفرقه بالجسم، وسارة جميل موسى، 33 سنة، وإصابتها اشتباه خله بالكتف الأيمن ونزيف حمل، وآمال السيد موسى، 38 سنة، وإصابتهااشتباه كسر بالحوض، وسيرينا باخوم نسيم، 3 سنوات، وإصابتها كدمات وسحاجات.

نقل المصابين إلى المستشفى

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى حورس العام بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.