الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

14 مصابًا فى حادث تصادم بقرية المحاميد شمال أسوان

حادث تصادم
حادث تصادم

وقع حادث تصادم سيارتين ربع نقل بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة 14 شخصًا، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث 

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال المحافظة، وتحديدًا عند خور أبو علي، مما أسفر عن أصابة 14 شخصًا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى حورس العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

نقل المصابين 

وتستقبل مستشفى حورس العام بمركز إدفو شمال محافظة أسوان الـ 14 مصابًا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، عند قرية المحاميد التابعة لدائرة المركز.

وسيتم إجراء الكشف الطبي والعلاجي عليهم بواسطة الفرق الطبية الموجودة بالمستشفى، بالإضافة إلى عمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

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