إثر انقلاب "توكتوك".. مصرع شاب غرقًا فى ترعة بقرية العدوة بأسوان

وقع حادث انقلاب "توكتوك" فى ترعة بقرية العدوة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وأسفر عن مصرع شاب إثر غرقه، وتم انتشال الجثة وتوجهت سيارة الإسعاف لنقلها إلى المشرحة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بإنقلاب توكتوك في ترعة التلاينة بقرية العدوة بمركز إدفو شمال المحافظة، ما أسفر عن مصرع شاب غرقاً في الترعة، والذي توفي فور وقوع الحادث مباشرة.

ونجحت الجهود فى انتشال جثة الشاب الغارق، وتم الدفع بسيارة الإسعاف ونقله إلي مشرحة إدفو العمومية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتم الكشف على الجثة بواسطة الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، ونقلها لمثواها الأخير وذلك لعدم وجود شبه جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وتمت مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع وإصابة 5 إثر انقلاب سيارة جنوب أسوان

وفى سياق آخر كانت استقبلت مستشفى أبوسمبل الدولي جنوب محافظة أسوان، 2 جثة و 3 أشخاص مصابين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة "دبل" كابينة بطريق قبل دخول المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وتم إيداع جثامين شخصين متوفيين فى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض علي الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي.

بينما تم نقل المصابين لتلقى العلاج الطبي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما بمستشفى أبوسمبل الدولى جنوب محافظة أسوان.