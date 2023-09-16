السيطرة على حريق نشب فى منزل مكون من ثلاثة طوابق بسوهاج

تمكّنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بسوهاج ، من السيطرة على حريق نشب في منزل مؤلف من ثلاثة طوابق في ناحية قرية أولاد يحيى، التابعة لمركز دار السلام جنوب شرقي المحافظة، دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.

على الفور تم استدعاء قوات الحماية المدنية بعد تلقي بلاغ يفيد بنشوب الحريق، وتمت السيطرة عليه بسرعة دون حدوث أي إصابات. وبعد التحقيق والفحص، اتضح أن المنزل المتضرر يعود للمدعو ف. غ. ح، وأن الحريق أسفر عن احتراق أثاث المنزل وبعض البوص والأفلاق النخيل، دون حدوث خسائر بالأرواح. وتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهة التحقيق المختصة للتحقيق في الواقعة.

ومن جانبه تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ بوجود حريق هائل في قرية الفراسية بمحافظة سوهاج، حيث اشتعلت ثلاثة منازل في القرية.

وعلى الفور تم استدعاء فرق الحماية المدنية بقيادة مدير الإدارة للسيطرة على الحريق وإخماده، ولم يتم تسجيل أي إصابات بين المواطنين. وقد تم تحديد الأضرار في فقدان بعض رؤوس الماشية وكمية من المنقولات، يجدر الإشارة إلى أن قرية الفراسية تقع ضمن دائرة مركز ساقلته شرقي محافظة سوهاج.

وتبيّن بعد الانتقال والمعاينة وقوع حريق في عدد من المنازل بقرية الفراسية التابعة لمجلس قروي الجلاوية بمنزل، حيث أُصيبت منازل المواطنين بأضرار جسيمة، وتحديدًا منزل المواطن "أ.م.م" البالغ من العمر 45 عامًا، وتوفيت بسبب الحريق بقرتان ومجموعة من الطيور والمحاصيل الزراعية، أما منزل المواطن "ع.ر.ش" البالغ من العمر 38 عامًا، فقد تعرضت شقته في الطابق الثاني للحريق، وامتدت النيران إلى حوش المنزل وتضرر التبن والطيور، وكذلك حوش منزل المواطن "ع.م.د"، حيث تضررت مجموعة من الطيور والمحاصيل الزراعية، ولم يصب أحد بأذى.

تم السيطرة على الحريق بعد إرسال سيارات الإطفاء من نقاط ساقلته والجلاوية وسفلاق، وانتقلت عدد من القيادات الأمنية والمحلية إلى مكان الحادث، كما تم إبلاغ الشئون الاجتماعية والطب البيطري والإدارة الزراعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الخسائر وتقديم المساعدة للأسر المتضررة.