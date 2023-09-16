احتراق سيارة ملاكي على كوبرى نفيشة في الإسماعيلية

احترقت سيارة ملاكي على كوبرى نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية دون خسائر بشرية.

البداية بتلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بتعرض سيارة ملاكي للاحتراق على كوبرى نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحريق، كما تم الدفع بسيارة اطفاء وسيارة إسعاف إلى مكان الحريق، ونجحت قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع الأهالى من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.