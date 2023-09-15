لا يفوتك هذا المساء| إعصار "دانيال" تداعيات غير مسبوقة في تاريخ ليبيا.. وبيرسى تاو خراج تشكيل الأهلى

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

السوبر الإفريقى.. سر خروج بيرسى تاو من تشكيل الأهلى أمام اتحاد العاصمة

التساؤلات من جانب جماهير نادي الأهلي حول السبب وراء غياب الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو عن تشكيل الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء اليوم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في مباراة كأس السوبر الإفريقي. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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خلال 82 يومًا.. تقديم 31 مليون خدمة مجانية ضمن حملة «100 يوم صحة»

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن تقديم 31 مليونا و238 ألفا و993 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 14 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها 926 ألفا و928 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة مليونين و367 ألفا و859 زيارة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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المسماري: تداعيات إعصار "دانيال" غير مسبوقة في تاريخ ليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن ما حدث نتيجة الإعصار “دانيال”، أمر غير مسبوق في تاريخ ليبيا.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي، خلال مؤتمر صحفي لمتابعة آخر المستجدات في درنة، أن كل الطرق الرئيسية والفرعية في منطقة الجبل الأخضر دمرتها السيول، وأصبحت مقطوعة بالكامل، كاشفاً أن هناك أكثر من مليون و200 ألف شخص في الجبل الأخضر تأثروا بتداعيات الفيضانات. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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الحريق التهم المحل بالكامل.. المعمل الجنائى يعاين موقع حريق محل عطارة المنيا

يجري خبراء المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع حريق محل عطارة بحي أبو هلال جنوب مدينة المنيا لبيان أسبابه وحصر حجم الخسائر وتكلفتها المادية.

كانت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي قد تمكنا من إخماد حريق فى محل عطارة بحي ابو هلال جنوب مدينة المنيا ولا توجد خسائر في الأرواح وتم التحفظ على مكان الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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المأساة مستمرة.. ليبيا تعانى آثار العاصفة دانيال

وصفت الأمم المتحدة آثار الفيضانات المدمرة في ليبيا بأنها كارثة صادمة للغاية ولا يمكن تصور عواقبها.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن غريفيث، في حديثه من مقر الأمم المتحدة في جنيف، إن الكارثة بمثابة تذكير كبير بتأثر الأرض بتغير المناخ. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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السوبر الأفريقي.. بلقاسمي يقود هجوم اتحاد العاصمة أمام الأهلي

أعلن عبد الحق بن شيخة، المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الأهلي في كأس السوبر الأفريقي.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في المملكة العربية السعودية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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البريد المصري يطلق تطبيق "إنترتينر" بالتعاون مع شركة "ذا إنترتينر"

بهدف تقديم أفضل الخدمات والمزايا للعملاء؛ البريد المصري يطلق تطبيق "إنترتينر" بالتعاون مع شركة "ذا إنترتينر" لتقديم عروض توفير وبرامج ولاء ومكافآت متميزة للعملاء. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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