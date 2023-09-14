لا يفوتك هذا المساء| إعصار دانيال يترك الشرق منكوبًا.. وبنزيما ينقذ اتحاد جدة من فخ الأخدود

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"أسبوع الخير".. إكسترا نيوز تعرض تقريرًا مفصّلاً عن جهود التحالف الوطني ببني سويف

أكد تقرير نشرته فضائية “إكسترا نيوز” أن بعض الجمعيات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مثل جمعية الأورمان ومؤسسة أبو هشيمة الخير بإطلاق ما بسمى بـ “اسبوع الخير” في محافظة بني سويف، حيث تم توزيع كراتين السلع الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً.

وقال ممدوح حلمي، مدير مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف، إن هذه القوافل تدعم معيشة المواطنين اللذين. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4500672

حقيقة قيام مجهولين بمهاجمة إحدى القرى السياحية بالعين السخنة بالحجارة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام مجهولين بمهاجمة إحدى القرى السياحية بالعين السخنة بالحجارة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 مشرفين أمن بالقرية) ، طرف ثانى: (مالك إحدى الشاليهات بذات القرية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4500627

أهالي درنة يشكرون مصر على المساعدات الإنسانية: «ليس جديدًا على أم الدنيا»

توجه عدد من أهالى مدينة درنة الليبية بالشكر إلى مصر، قيادة وشعبًا، بعد مبادرتها بإرسال مساعدات عاجلة إلى البلد الشقيق، فى أعقاب الفيضانات المدمرة التى واجهتها مؤخرًا، خاصة فى الشرق.

وأقلعت ٣ طائرات نقل عسكرية من مصر إلى ليبيا، على متنها كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، شملت كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأعدادًا من أطقم البحث والإنقاذ، وعربات إغاثة، ومجموعات عمل من جمعية «الهلال الأحمر المصرى». لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4500645

ليبيا تحت رحمة السماء.. إعصار دانيال يترك الشرق منكوبًا

سيولٌ جارفة سحبت معها الأخضر واليابس وغمرت قرى ومدنًا للأبد هنا في شرق ليبيا التي خرجت منها نداءات الاستغاثةِ والنجدة بعد أن فعل الإعصار دانيال فعلته في ليبيا.

منذُ ليلةِ العاشر من سبتمبر الجاري، يعيشُ الشرق الليبيّ أيامٌ عصيبة، فقد وصل الإعصار دانيال إليه قادمًا من اليونان بعد أن ضربها وخطف الكثير منها من الضحايا. مُدنٌ وقرى شرق ليبيا، عاشت ساعتٍ من الرعب لا تزال مستمرة حتى اليوم، فقد غمرت المياه مناطق كاملة وحاصرت المدنيين فيها وسط عجزٍ بتوجيه نداءات الإستغاثة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4500467

بنزيما ينقذ اتحاد جدة من فخ الأخدود ويقوده لصدارة الدورى السعودى

اعتلى اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم بشكل مؤقت، عبر فوزه الصعب على مضيفه الأخدود1/ صفر اليوم الخميس في المرحلة السادسة.

ويدين الاتحاد بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي الدولي كريم بنزيمة الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 72 نبعدما تلقى تمريرة من هارون كمارا وتلاعب بدفاع الأخدود بشكل رائع قبل أن يسدد في الزاوية اليمنى لمرمى أصحاب الأرض. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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البنك التجاري الدولي يطلق منصة تعليمية جديدة لعملاء الشركات الصغيرة و المتوسطة

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن إطلاق منصة تعليمية جديدة بالتعاون مع Visa، الشركة الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الالكترونية، و almentor Business، منصة التعليم الإلكتروني الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإتاحة مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية والتعليمية التي تغطي جميع الموضوعات المتعلقة بإدارة وريادة الأعمال لعملاء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وللمساعدة في تطوير قدرات الشركات للنمو و الاستمرار خاصه الشركات الصغيرة و ذلك نظرا للدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في دفع حركه الاقتصاد القومي. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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وزير الدفاع ينقل تحيات الرئيس السيسي للقوات المشاركة في النجم الساطع 2023

نفذت القوات المشاركة بالتدريب المصرى - الأمريكى المشترك (النجم الساطع 2023) إحدى الأنشطة التدريبية البحرية.

يشارك في التدريب عدد 19 دولة بقوات وهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينافاسو. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4500666