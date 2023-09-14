الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أسبوع الخير".. إكسترا نيوز تعرض تقريرًا مفصّلاً عن جهود التحالف الوطني ببني سويف

جانب من مبادرات التحالف
جانب من مبادرات التحالف الوطني

أكد تقرير نشرته فضائية “إكسترا نيوز” أن بعض الجمعيات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مثل جمعية الأورمان ومؤسسة أبو هشيمة الخير بإطلاق ما بسمى بـ “اسبوع الخير” في محافظة بني سويف، حيث تم توزيع كراتين السلع الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً.

مبادرات التحالف الوطني

وقال ممدوح حلمي، مدير مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف، إن هذه القوافل تدعم معيشة المواطنين اللذين بحاجة إلى مساعدة حقيقية، وهذه القوافل شملت توزيع 500 كرتونة و1000 كيلو من اللحوم.

وأكد أحد المواطنين المستفيدين من المبادرة أن هذه القوافل الخيرية مصدر رزق للمواطنين اللذين بحاجة إلى دعم:" الناس مبسوطة بالمبادرة، ونشكر الرئيس السيسي على هذا الدعم الأهلي".

العمل الأهلي الخدمي

أشار التقرير إلى أن التحالف يقوم بالكثير من المبادرات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين بحاجة إلى الدعم المستمر بالمحافظات المصرية.

اكسترا نيوز التحالف الوطني للعمل الأهلي بني سويف فضائية اكسترا نيوز مساعدة المواطنين

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