الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حقيقة قيام مجهولين بمهاجمة إحدى القرى السياحية بالعين السخنة بالحجارة

العين السخنة
العين السخنة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام مجهولين بمهاجمة إحدى القرى السياحية بالعين السخنة بالحجارة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 مشرفين أمن بالقرية) ، طرف ثانى: (مالك إحدى الشاليهات بذات القرية ، 3 عاملين مصابين بكدمات وجروح متفرقة) وذلك بسبب مخالفة الطرف الثانى التعليمات الخاصة بقضاء اليوم الترفيهى بالقرية فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى قام خلالها الطرفين بالتعدى على بعضهما البعض وحدوث تلفيات ببعض محتويات بوابة القرية.

وتم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

الداخلية المواقع الإخبارية مجهولين ة إحدى القرى السياحية العين السخنة

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