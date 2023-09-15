الحريق التهم المحل بالكامل.. المعمل الجنائى يعاين موقع حريق محل عطارة المنيا

يجري خبراء المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع حريق محل عطارة بحي أبو هلال جنوب مدينة المنيا لبيان أسبابه وحصر حجم الخسائر وتكلفتها المادية.

بداية الحريق

كانت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي قد تمكنا من إخماد حريق فى محل عطارة بحي ابو هلال جنوب مدينة المنيا ولا توجد خسائر في الأرواح وتم التحفظ على مكان الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بلاغ للحماية المدنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق هائل بمحل عطارة بمنطقة ابو هلال جنوب مدينة المنيا.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الاطفاء والدفاع المدني وتم السيطرة علي الحريق دون خسائر في الأرواح.

التحريات الأولية الحريق التهم محل العطارة بالكامل

أفادت التحريات الأولية أن الحريق التهم محل العطارة بالكامل وتمت السيطرة عليه لمنع امتداده الي المحلات المجاورة والأدوار العلوية ورجحت التحريات أن يكون بسبب ماس كهربائي ولم يسفر عن خسائر بشرية وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتداب المعمل الجنائي في حريق شقة بالحوامدية

وفي سياق متصل أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في الحوامدية، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان.

السيطرة على حريق في الحوامدية

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الحوامدية، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إخطارًا

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية في دائرة قسم الحوامدية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وبإجراء التحريات تبين وقوع الحريق داخل شقة سكنية في الطابق السادس بمنطقة العزبة الشرقية.

كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق

وقام رجال الحماية المدنية بفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.