السيطرة على حريق مصنع كيماويات بالمنوفية (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة المنوفية، اليوم، على حريق مصنع كيماويات غير مرخص بقويسنا، وذلك عقب ورود بلاغ من الأهالي بنشوب الحريق، وانتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة لبدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة قويسنا لموقع الحادث، والذين تبيَّن لهم نشوب الحريق الوارد البلاغ عنه من الأهالي بمصنع كيماويات غير مرخص على مساحة 300 متر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين عدم اشتعال المواد الكيمياوية مرة أخرى، وحررت القوة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد أحمد السيد، مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل مصنع كيماويات بالمنطقة المجاورة للمنطقة الصناعية دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وتم التنسيق مع الحماية المدنية بنطاق المركز للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لأماكن أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

صوره من موقع الحادث

صوره من موقع الحادث