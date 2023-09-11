لخلافات على ملكية مقبرة.. إصابة 5 من أسرة واحدة بطلق خرطوش في المنوفية

استقبل مستشفى الباجور العام التابع لمحافظة المنوفية 5 مصابين بطلق خرطوش، بينهم طفل عمره 5 سنوات وأخرى عمرها 7 سنوات من عائلة واحدة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل إصابة 5 من أسره واحدة بإطلاق خرطوش

تعود تفاصيل وإحداث الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بورود إخطار بإصابة خمسة أشخاص، أبًا وأمًا وأولادهم الثلاثة، بطلق خرطوش، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

على الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور وفريق من البحث الجنائي التابع لمديرية أمن المنوفية للتحقيق في الواقعة، وتبيَّن لهم أن خلافات بشأن ملكية مقبرة كانت سببًا في إطلاق النار على هذه العائلة من قِبَل الطرف الثاني.

وتبين إصابة (كرم حسن احمد 46، مقيم قرية ميت البيضة وزوجته، تدعي كريمة عبد العظيم عبد المنعم وتبلغ من العمر 36عام، وأطفاله الثلاثة، ابراهيم عبد المنعم عبد العظيم سنوات ، و محمد كرم حسن18، والطفلة مريم كرم حسن 7).

القبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة

بعد التحريات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم، تمكنت مباحث مركز شرطة الباجور من القبض على المتهمين في الواقعة. وتبيَّن أنهم كانوا على خلافات قديمة لنفس السبب، وهو الخلاف على ملكية مقبرة.

وتربط المتهمين المجنى عليهم صلة قرابة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وينتظر العرض على النيابة واستكمال التحريات في الواقعة.