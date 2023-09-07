صيدلانية المنوفية.. عرسها بعد شهرين وتنبأت بوفاتها

اتشحت قرية جنزور في المنوفية بالسواد بعد وفاة صيدلانية شابة في حادث تصادم على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، أمس، لما تحمله الفتاة وأسرتها من سمعة طيبة بين الجميع، وكانت قد تنبأت بوفاتها في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

فرحها بعد شهرين

وقالت إحدى صديقات الصيدلانية المتوفاة إنه كان من المفترض أن يكون فرحها بعد شهرين، وكانت تستعد هي وأسرتها وسط سعادة عارمة من المحيطين لكنه كان قدرها أن تكون عروس الجنة وهو أمر نافذ من الله عز وجل.

وأكدت أنها خريجة 2022 وتعمل في شركة النيل للأدوية، وتوفيت أثناء عودتها من عملها في حادث سيارة على الطريق بالقرب من مزلقان جنزور، وفشلت محاولات إنقاذ حياتها ونقل الجثمان إلى مستشفى بركة السبع المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كما أضافت صديقتها أنها كانت تحكي أنها تنتظر رؤية والدها الذي كان يعمل بدولة الكويت، والذي كان من المقرر أن يأتي قبل عرسها بأيام ولكن عاد اليوم بعد الخبر لدفن جثمان ابنته العروس، وحضر من الطائرة إلى المستشفى لاستلام الجثمان وتوديعها إلى مثواها الأخير في مشهد محزن للغاية.

تنبأت بوفاتها

وكانت قد تنبأت الصيدلانية على مواقع التواصل الاجتماعي بوفاتها، حيث قالت إنها أيام قليلة والموعد الجنة وجعلت الجملة هي صورة البروفايل الشخصي لها.