مصرع فنى صعقًا بالكهرباء فى المنوفية

لقى شاب مصرعه أثناء قيامه بعمله وتصليح أحد الأعطال بإحدى محطات المياه فرع أشمون التابعة لمحافظة المنوفية.

ترجع أحداث وتفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبوالعزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد ورود بلاغ بمصرع فني بشركة الكهرباء صعقًا بالكهرباء أثناء العمل في إصلاح عطل، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى العام لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة حيال الواقعة.

وعقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة شيع أهالي قرية كفرالطراينة، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جنازة شهيد العمل محمد حمدي دسوقي، الفني بشركة كهرباء المنوفية، والذي لقى مصرعه أثناء تصليح أحد الأعطال بمحطة المياه وسط حالة من الحزن بين كافة الأهالي لما يتمتع به الراحل من سمعة طيبة والأخلاق الحسنة.

وأكدت أسرته أن الراحل يعمل في شركة الكهرباء فرع أشمون وتلقى بلاغًا بعطل في الخط الواصل إلى محطة المياه، فخرج مع فني آخر زميله للإصلاح، موضحين أن مشرفًا في الشركة وكان الفني الذي يصطحبه هو من سيقوم بتصليح العطل ولكنه كبير في السن عنه.

وتابع أفراد أسرة الفقيد، خلال تصريحاتهم، أن الراحل صعد مكان زميله الكبير في السن لإصلاح العطل ولكنه صعق وسقط وسط ذهول من المتواجدين، وفشلت محاولات إنقاذ حياته وحزن من جميع زملائه، مؤكدين أنه كان طيب القلب يعامل الجميع باللين، وأن الشركة خسرت موظفًا كفئًا وزميلًا عزيزًا على قلوبهم جميعًا.



جدير بالذكر أن الراحل شهيد العمل بالمنوفية متزوج ويعول 4 من الأبناء ثلاثة أولاد وبنت كبرى حاصلة على الثانوية العامة هذا العام، وتسود حالة من الحزن بين أهالي القرية وما زالت التحقيقات جارية حول الواقعة وسؤال زملاء الفقيد.