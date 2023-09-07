تشييع جثمان "صيدلانية المنوفية" إلى مثواه الأخير بقرية جنزور

شيع أهالي قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، جثمان الصيدلانية التي توفيت إثر تعرضها لحادث سير أثناء عودتها من عملها، أمس الأربعاء.

وكان قد استقبل مستشفى بركة السبع جثمان صيدلانية كانت قد لقيت مصرعها في حادث تصادم على طريق القاهرة "الإسكندرية - الزراعي"، بدائرة مركز شرطة بركة السبع التابع لمحافظة المنوفية، أمام قرية جنزور.

أصدقاء الصيدلانية المتوفاة: كنا في الشغل سوا طول اليوم

وقد نعى الكثيرون الصيدلانية الشابة، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعدد كبير من صديقاتها على السوشيال ميديا، والمنشورات حملت بكلمات الرثاء، لفجعتهم من المصيبة حيث أكدت إحدى صديقاتها أنها كانت معها اليوم في العمل قائلة: "كنا سوا في الشغل طول اليوم وقولت هشوفك بكرة، إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويلهم أهلك الصبر والسلوان، عروسة الجنة بإذن الله".

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