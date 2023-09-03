محاكمة امرأة تخلصت من زوجها مع عشيقها في المنوفية

وصل منذ قليل ربة منزل وعشيقها، متهمين بقتل الزوج بمحافظة المنوفية، إلى مجمع محاكم وادي النطرون وذلك استعدادا لبدء جلسات محاكتمهما في القضية.

زوجته وضعت له السم بالعصير والعشيق كتم أنفاسه

ووصلت أسرة المجني عليه في الصباح الباكر إلى محيط مجمع محاكم وادي النطرون لمتابعة سير محاكمة المتهمين.

وجاء في التحريات أن الزوجة وضعت السم للزوج في العصير واستكملت مع عشيقها الجريمة بوضع المخدة على وجهه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وادعت أنه توفي وفاة طبيعية.

شقيقه اكتشف الجريمة بعد 40 يوماً من دفنه

وترجع أحداث الواقعه إلى وقت أن اكتشف شقيق المجني عليه بعد دفن جثمان شقيقه بـ40 يوماً، على تليفون زوجة أخيه رسائل نصية ومحادثات واتساب وفويس لترتيب الواقعة بينها وبين عشيقها.

وحاولت المتهمة أن تمنعه من الإبلاغ عنها مقابل التنازل عن كل ورثها من شقيقه لكنه رفض وتقدم بالبلاغ إلى الجهات المعنية.

وكانت تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين من إلقاء القبض على الزوجة المتهمة في واقعة قتل زوجها والتي أدلت باعترافات تفصيليه عن الجريمة وكيفية ارتكابها الحادث بمساعدة عشيقها، مؤكدة في تمثيل جريمتها واعترافاتها على وضعها ترتيب مسبق مع شريكها لارتكاب الجريمة، والتخلص من الزوج.