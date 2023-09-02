انتصر السرطان.. وفاة الطالبة نانسي بالفرقة الثالثة بطب المنوفية

توفيت الطالبة نانسي عرفة طالبة كلية الطب بجامعة المنوفية، متأثرة بمرضها بالسرطان، وذلك بعد صراع طويل مع المرض والتي كان تم احتجازها في مستشفيات جامعة المنوفية، وسادت حالة من الحزن بين أهالي قريتها وزملائها وأساتذة الكلية والمنتسبين لجامعة المنوفية.

وأوضح مصدر طبي، أن الطالبة نانسي عرفة الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة المنوفية، كانت تعاني من سرطان الدم، وتعالج منذ فترة داخل المستشفيات الجامعية بشبين الكوم، وتدهورت حالتها الصحية الخميس الماضي، ودخلت العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، إلى أن توفاها الله صباح اليوم.

جامعة المنوفية تنعي الطالبة نانسي متأثرة بالسرطان

ونعت كلية الطب الطالبة نانسي عرفة، خلال بيان قالت فيه: "بمزيد من الحزن والأسى تنعي كلية الطب جامعة المنوفية الطالبة نانسي كمال عبد النبي عرفة، الطالبة بالفرقة الثالثة بالكلية، نسأل الله سبحانه و تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويجعل فترة مرضها في ميزان حسناتها.