المنوفية تودع "طبيب الغلابة".. كرّس حياته لخدمة الأهالى والكشف مجانى

ودعت قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، الدكتور سامي النجار، طبيب الغلابة، استشاري العظام الشهير، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وسط حالة من الحزن بين أهالي المركز والذي كان متفانيًا وداعمًا لغير القادرين.

وأكد عطية محمد أحد أهالي قرية زاوية بمم أن الدكتور سامي النجار طبيب الغلابة، رئيس قسم العظام بمستشفى بنها العام لسنوات طويلة قبل المعاش، كان يعطف على الجميع كما كان خير سند لأهله ولم يكن يأخذ ثمن الكشف من الأهالي وخصوصا الفقراء وغير القادرين.

خصص يومًا أسبوعيًا لقريته مجانًا للفقراء

وأوضح أن الراحل كان يخصص يوما أسبوعيا للكشف على الأهالي الفقراء مجانا وبأجر رمزي لبقية المرضى.

وتابع: ويعد الدكتور سامي النجار الذي يضع كل علمه لتخليص الناس من الألم هو الطبيب الأب لكل مرضاه وربنا يجعله في ميزان حسناته.