الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها المتهمين بقتل الزوج في المنوفية إلى نوفمبر

المجنى عليه
المجنى عليه

أصدرت محكمة وادي النطرون، قرارها اليوم الأحد، في أولى جلسات محاكمة ربة المنزل وعشيقها المتهمان بإنهاء حياة زوجها بالمنوفية، وذلك بعد سماع هيئة الدفاع عن المتهمين، واستمعت إلى أقوال المتهمين في الواقعة، وواجهتهما بالتسجيلات والرسائل.

وقررت محكمة وادي النطرون، تأجيل محاكمة ربة المنزل وعشيقها المتهمين بقتل الزوج إلى الدور الثاني بشهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد طلب دفاع المتهمين مناقشة الطبيب الشرعي، وكذلك مناقشة شقيق المجني عليه في الحادث حول أقواله.

وشهدت الزوجة المتهمة بقتل زوجها بالتعاون مع عشيقها بمحافظة المنوفية، تراجعًا في أقوالها أمام هيئة المحكمة في أولى جلسات محاكمتها، عن أقوالها السابقة والتي اعترفت فيها بإقدامها على قتل زوجها بمساعدة عشيقها، وانكسرت الواقعة بالكامل وأنها لم تقم بقتله.

قاتلة زوجها نفت اعترافاتها السابقة 

وسبق أن اعترفت الزوجة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها بالمنوفية، بوضع السم لزوجها في العصير، وذلك بمساعدة العشيق في كتم أنفاس زوجها بالمخدة حتى وفاته وذلك أمام جهات التحقيق.

كما نفت أيضًا الزوجة المتهمة بقتل زوجها بالمنوفية، أنه يوجد  هناك علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، وأن العلاقة بينهما عادية وكان يقوم بتوصيلها فقط، ولا تربطها به أي صلة.

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