الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر الإفريقى.. سر خروج بيرسى تاو من تشكيل الأهلى أمام اتحاد العاصمة

بيرسي تاو
بيرسي تاو

كثرت التساؤلات من جانب جماهير نادي الأهلي حول السبب وراء غياب الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو عن تشكيل الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء اليوم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

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الإرهاق كلمة السر في غياب تاو

جاء قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، بالدفع باللاعب المغربي رضا سليم بدلًا من بيرسي تاو الذي يعاني من الإرهاق بعد انضمامه إلى معسكر الفريق الأحمر في وقت متأخر عقب رحلة من جنوب إفريقيا وصلت إلى 15 ساعة.

وكان بيرسي تاو قد خاض مع منتخب جنوب إفريقيا مباراتين وديتين ضد ناميبيا والكونغو الديمقراطية يومي 9 و12 سبتمبر.

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تشكيل الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة

ضم تشكيل الأهلي لمباراة اتحاد العاصمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

خط الهجوم: رضا سليم - محمود كهربا - حسين الشحات

وشهد التشكيل تواجد الوافدين الجدد إمام عاشور ورضا سليم بدلًا من محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو.

ويتواجد الثنائي على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم المرتقبة على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والتتويج ببطولة السوبر الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه.

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