الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة اليوم فى كأس السوبر الإفريقي

القنوات الناقلة لمباراة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي فى كأس السوبر الافريقي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة اليوم في كأس السوبر الإفريقي من المواضيع التى تتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي فى كأس السوبر الافريقي

وحددت  قنوات بي إن سبورت كواحدة من  القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة اليوم  فى كأس السوبر الإفريقي بالإضافة إلى قناة SSC البث الأرضي.

الأهلي واتحاد العاصمة.. إحصائيات: الأحمر الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الإفريقي

تردد SSC الرياضية  الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي على النايل سات 

  • القمر صالناعى :النايل سات
  • التردد: 12523
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل التصحيح: 5/6
  • الاستقطاب: عمودي الجودة: HD

 

تردد قناة بين سبورت 4 الناقلة لمباراة الأهلي وإتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي  على النايل سات 

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11861
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل التصحيح: 5\6

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة فى السوبر الإفريقى 2023

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي 2023

قائمة فريق النادى الأهلى اليوم فى كأس السوبر الإفريقي

حراسة المرمى للنادى الأهلى : محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - حسين الشحات - رضا سليم.

خط الهجوم: صلاح محسن - محمود كهربا - أنتوني موديست - بيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي فى كأس السوبر الإفر يقي 

تحدد موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة فى كأس السوبر المحلى فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

 

 

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