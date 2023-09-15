القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة اليوم في كأس السوبر الإفريقي من المواضيع التى تتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي فى كأس السوبر الافريقي

وحددت قنوات بي إن سبورت كواحدة من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة اليوم فى كأس السوبر الإفريقي بالإضافة إلى قناة SSC البث الأرضي.

تردد SSC الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي على النايل سات

القمر صالناعى :النايل سات

التردد: 12523

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

الاستقطاب: عمودي الجودة: HD

تردد قناة بين سبورت 4 الناقلة لمباراة الأهلي وإتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5\6

قائمة فريق النادى الأهلى اليوم فى كأس السوبر الإفريقي

حراسة المرمى للنادى الأهلى : محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - حسين الشحات - رضا سليم.

خط الهجوم: صلاح محسن - محمود كهربا - أنتوني موديست - بيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي فى كأس السوبر الإفر يقي

تحدد موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة فى كأس السوبر المحلى فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.