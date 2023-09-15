السوبر الإفريقى.. بلقاسمى يقود هجوم اتحاد العاصمة أمام الأهلى

أعلن عبد الحق بن شيخة، المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الأهلي في كأس السوبر الإفريقي.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في المملكة العربية السعودية.

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تشكيل اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

جاء تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

خط الدفاع: سعدي رضواني - آدم عليلات - زين الدين بلعيد - نبيل لعمارة.

خط الوسط: براهيم بن زازا - أسامة شتا - توميسانج أوريبوني - نور فتوحي.

خط الهجوم: عبد الفتاح بلقاسمي - خالد بوسيليو.

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تشكيل الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة

جاء تشكيل الأهلي لمباراة اتحاد العاصمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم - محمود كهربا - حسين الشحات.

وشهد التشكيل تواجد الوافدين الجدد إمام عاشور ورضا سليم بدلاً من محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو.

كولر يعقد محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي

كان كولر قد عقد محاضرة أخيرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة والتوجه إلى ملعب المباراة.

وشرح المدرب السويسري العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة والمهام المطلوبة من اللاعبين خلال اللقاء.

وقبل مغادرة الفندق، قرر المدير الفني إقامة تدريب خفيف للاعبين قبل التوجه مباشرةً إلى الملعب.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والتتويج ببطولة السوبر الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه.

