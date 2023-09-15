المسمارى: تداعيات إعصار "دانيال" غير مسبوقة فى تاريخ ليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن ما حدث نتيجة الإعصار دانيال، أمر غير مسبوق في تاريخ ليبيا.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي، خلال مؤتمر صحفي لمتابعة آخر المستجدات في درنة، أن كل الطرق الرئيسية والفرعية في منطقة الجبل الأخضر دمرتها السيول، وأصبحت مقطوعة بالكامل، كاشفًا عن أن هناك أكثر من مليون و200 ألف شخص في الجبل الأخضر تأثروا بتداعيات الفيضانات.

كما أعلن المسماري، عن أن العاصفة تسببت في فقدان أكثر من 800 ضابط وجندي في مدينة درنة حتى الآن.

وتسببت العاصفة دانيال في سقوط العديد من الضحايا في مدينة درنة، وأدت الأمطار الغزيرة إلى تدمير البنية التحتية والممتلكات.

ولذلك، أعلنت عن حالة الاستنفار في المدينة لإغاثة المنكوبين جراء السيول والفيضانات، وما زال البحث جاريًا عن المفقودين.

وأكدت السلطات أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر البلديات المتضررة، ورفعت الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، خاصة في قطاع الكهرباء، مع المخاوف من انقطاع التيار وحدوث ماس كهربائي قد يهدد حياة المواطنين.