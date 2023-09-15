الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المسمارى: تداعيات إعصار "دانيال" غير مسبوقة فى تاريخ ليبيا

أحمد المسماري
أحمد المسماري

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن ما حدث نتيجة الإعصار دانيال، أمر غير مسبوق في تاريخ ليبيا.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي، خلال مؤتمر صحفي لمتابعة آخر المستجدات في درنة، أن كل الطرق الرئيسية والفرعية في منطقة الجبل الأخضر دمرتها السيول، وأصبحت مقطوعة بالكامل، كاشفًا عن أن هناك أكثر من مليون و200 ألف شخص في الجبل الأخضر تأثروا بتداعيات الفيضانات.

كما أعلن المسماري، عن أن العاصفة تسببت في فقدان أكثر من 800 ضابط وجندي في مدينة درنة حتى الآن.

وتسببت العاصفة دانيال في سقوط العديد من الضحايا في مدينة درنة، وأدت الأمطار الغزيرة إلى تدمير البنية التحتية والممتلكات. 

ولذلك، أعلنت عن حالة الاستنفار في المدينة لإغاثة المنكوبين جراء السيول والفيضانات، وما زال البحث جاريًا عن المفقودين. 

وأكدت السلطات أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر البلديات المتضررة، ورفعت الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، خاصة في قطاع الكهرباء، مع المخاوف من انقطاع التيار وحدوث ماس كهربائي قد يهدد حياة المواطنين.

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة اليوم فى كأس السوبر الإفريقي

"الأرصاد": طقس السبت حار على أغلب الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا

السوبر الأفريقي.. الحكم يلغي هدف كهربا في شباك اتحاد العاصمة

إنقاذ 59 مصطاف من الغرق فى رأس البر بدمياط

كل ما تريد معرفته عن المشروع القومي لإنتاج البنزين بصعيد مصر

تردد قناة SSC الرياضية على النايل سات وعرب سات الناقلة لمباراة الأهلى فى السوبر الإفريقي اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة